Reuters: США хотят ввести санкции против нефтяной отрасли РФ
В США обсуждают новый пакет санкций против России. Предполагается, что они затронут нефтяную отрасль нашей страны, в частности ограничения введут в отношении 180 российских танкеров, двух компаний и их руководства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы Минфина США.
Под санкции, как утверждается, подпадут компании «Сургутнефтегаз», «Ингосстрах» и другие. В публикации говорится, что американские власти установят некий переходный период сроком до 12 марта, чтобы завершить ряд операций в нефтяном секторе. При этом известие о возможных санкциях уже сказалось на мировых ценах на нефть. Стоимость марки Brent увеличилась на 3,3% и достигла 79,42 доллара за баррель.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что пока ещё действующий президент США Джо Байден до конца текущей недели введёт новые санкции против России. Рестрикции будут направлены на экономику РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что таким решением Байден пытается оставить «тяжёлое наследие» для нового американского лидера Дональда Трампа.