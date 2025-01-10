Reuters: США хотят ввести санкции против нефтяной отрасли РФ

В США обсуждают новый пакет санкций против России. Предполагается, что они затронут нефтяную отрасль нашей страны, в частности ограничения введут в отношении 180 российских танкеров, двух компаний и их руководства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы Минфина США.

Под санкции, как утверждается, подпадут компании «Сургутнефтегаз», «Ингосстрах» и другие. В публикации говорится, что американские власти установят некий переходный период сроком до 12 марта, чтобы завершить ряд операций в нефтяном секторе. При этом известие о возможных санкциях уже сказалось на мировых ценах на нефть. Стоимость марки Brent увеличилась на 3,3% и достигла 79,42 доллара за баррель.