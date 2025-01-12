«Неплохая новость»: Шольц отреагировал на планы Трампа встретиться с Путиным
Канцлер ФРГ Шольц одобрил планы Трампа встретиться с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил намерения избранного президента США Дональда Трампа провести встречу с лидером России Владимиром Путиным. Его цитирует издание Tagesschau.
«В этом отношении это неплохая новость, если американский президент и российский президент также хотят встретиться», — сказал он.
В конце декабря Олаф Шольц заявил, что хочет ещё раз переговорить с президентом России Владимиром Путиным. Также избранный президент США Дональд Трамп заявил, что может организовать переговоры с Владимиром Путиным в течение полугода после вступления в должность 20 января.