Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 января, 09:21

«Неплохая новость»: Шольц отреагировал на планы Трампа встретиться с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц одобрил планы Трампа встретиться с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил намерения избранного президента США Дональда Трампа провести встречу с лидером России Владимиром Путиным. Его цитирует издание Tagesschau.

«В этом отношении это неплохая новость, если американский президент и российский президент также хотят встретиться», — сказал он.

Украинская журналистка удивилась долгому ожиданию встречи Путина и Трампа
Украинская журналистка удивилась долгому ожиданию встречи Путина и Трампа

В конце декабря Олаф Шольц заявил, что хочет ещё раз переговорить с президентом России Владимиром Путиным. Также избранный президент США Дональд Трамп заявил, что может организовать переговоры с Владимиром Путиным в течение полугода после вступления в должность 20 января.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Олаф Шольц
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Германия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar