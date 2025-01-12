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12 января, 18:05

Вучич выступил с предложением по переговорам Путина и Трампа

Вучич предложил Сербию в качестве возможного места встречи Путина и Трампа

Сербский лидер Александр Вучич предложил Сербию в качестве возможного места встречи и переговоров между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. Соответствующее предложение прозвучало в эфире TV Pink.

Вучич отметил, что Сербия, будучи формально вне военных блоков, является независимой и самостоятельной страной, которая может гарантировать безопасность обеим сторонам во время их переговоров.

«Впервые предлагаю, чтобы Сербия стала местом встречи президента РФ и США. Почему? Сербия не только формально вне военных блоков, как некоторые страны, Сербия по сути вне обоих блоков — и НАТО, и ОДКБ, — существенно самостоятельная и независимая страна, полностью готовая гарантировать полную безопасность обоим президентам», — сказал сербский лидер.

Ранее в США заявили, что Трамп уже начал подготовку к встрече с Путиным. Дата и обстоятельства проведения переговоров не уточняются. Трамп, как отметили в его команде, убеждён, что достижение соглашения по Украине невозможно без переговоров с российской стороной.


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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наталья Демьянова
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