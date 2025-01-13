«Не в Европе»: Стало известно, где могут пройти переговоры Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и избранный лидер США Дональд Трамп могут встретиться для переговоров в развивающейся стране, но вряд ли это будет в Европе. Такое мнение выразил программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.

«О возможной встрече Путина и Трампа начали много говорить, звучат различные предложения. Если она состоится, то пройдёт после инаугурации Трампа и вступления его в должность. Что касается места, звучит много предложений. Мне кажется, если она состоится, то пройдёт не в Европе. Понятно, что не в Швейцарии, но и вряд ли в Сербии», — приводит ТАСС слова Барабанова.

Эксперт предположил, что встреча Путина и Трампа пройдёт на полях международного форума. По его словам, до этого, вероятно, произойдут контакты на подготовительном уровне, например, со спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом. Однако программный директор «Валдая» сомневается, что встреча случится сразу после инаугурации республиканца.

По словам Барабанова, встреча Трампа и Путина послужит сигналом на пути к завершению украинского кризиса. Это не случится в один день, однако диалог принесёт пользу, так как российский лидер сможет донести до нового президента США свою позицию по Украине, отметил эксперт.