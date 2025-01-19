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Регион
19 января, 20:15

Враги не дремлют: Пушков раскрыл истинную причину переноса места инаугурации Трампа

Пушков: Место инаугурации Трампа перенесли из-за опасений политика за свою жизнь

Сенатор РФ Алексей Пушков выразил мнение, что истинной причиной переноса места инаугурации избранного президента США Дональда Трампа являются вопросы безопасности, а вовсе не погодные условия. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

«В Вашингтоне продолжается интрига вокруг инаугурации Трампа. Сначала было принято решение под предлогом «морозной погоды» перенести церемонию вступления в должность с открытого пространства в Капитолий. <...> А теперь возник слух, что церемония будет и вовсе перенесена в Белый дом», — отметил Пушков.

По мнению сенатора, истинной причиной указанных событий является боязнь Трампа за собственную жизнь после серии покушений.

«Видимо, Трамп и его окружение действительно опасаются или получили информацию, что враги президента не сложили оружие», — допустил Пушков.

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Напомним, что официально решение о переносе инаугурации Трампа в ротонду Капитолия было принято на основании неблагоприятного прогноза метеорологов. По информации американских СМИ, гости мероприятия не ожидали такого шага. Перенос привёл к потере большинства билетов для прессы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Анатолий Цейко
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