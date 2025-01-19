Враги не дремлют: Пушков раскрыл истинную причину переноса места инаугурации Трампа

Сенатор РФ Алексей Пушков выразил мнение, что истинной причиной переноса места инаугурации избранного президента США Дональда Трампа являются вопросы безопасности, а вовсе не погодные условия. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

«В Вашингтоне продолжается интрига вокруг инаугурации Трампа. Сначала было принято решение под предлогом «морозной погоды» перенести церемонию вступления в должность с открытого пространства в Капитолий. <...> А теперь возник слух, что церемония будет и вовсе перенесена в Белый дом», — отметил Пушков.

По мнению сенатора, истинной причиной указанных событий является боязнь Трампа за собственную жизнь после серии покушений.