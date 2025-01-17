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17 января, 18:42

Церемония инаугурации Трампа пройдёт в ротонде Капитолия

Избранный президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил о решении провести инаугурацию в закрытом помещении из-за холодной погоды, основное мероприятие пройдет в ротонде Капитолия.

Он указал, что инаугурационная и другие речи будут озвучены в ротонде Капитолия США, как это было сделано в 1985 году при Рональде Рейгане в аналогичных условиях. В Капитолий будут приглашены многочисленные высокопоставленные чиновники и гости.

Трамп также добавил, что парад, приуроченный к его инаугурации, состоится в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне, где он появится после официального вступления в должность. В этом же месте будет происходить трансляция самой церемонии.

20 января, в день инаугурации, в Вашингтоне прогнозируют температуру от минус 2 до минус 6 градусов Цельсия.

Мусоровоз Трампа станет частью его инаугурации
Мусоровоз Трампа станет частью его инаугурации

Стоит отметить, что на церемонии 20 января представители России присутствовать не будут. Обычно на подобных мероприятиях страну представляет посол, однако новый российский посланник в американской столице еще не назначен.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Лия Мурадьян
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