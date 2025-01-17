Церемония инаугурации Трампа пройдёт в ротонде Капитолия

Избранный президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил о решении провести инаугурацию в закрытом помещении из-за холодной погоды, основное мероприятие пройдет в ротонде Капитолия.

Он указал, что инаугурационная и другие речи будут озвучены в ротонде Капитолия США, как это было сделано в 1985 году при Рональде Рейгане в аналогичных условиях. В Капитолий будут приглашены многочисленные высокопоставленные чиновники и гости.

Трамп также добавил, что парад, приуроченный к его инаугурации, состоится в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне, где он появится после официального вступления в должность. В этом же месте будет происходить трансляция самой церемонии.

20 января, в день инаугурации, в Вашингтоне прогнозируют температуру от минус 2 до минус 6 градусов Цельсия.