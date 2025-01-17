Мусоровоз Трампа станет частью его инаугурации
The Economic Times: Мусоровоз Трампа выйдет на парад в честь инаугурации
Дональд Трам в мусоровозе. Обложка © X / TeamTrump
На параде в честь инаугурации нового президента США Дональда Трампа примет участие мусоровоз, на котором он ездил в ходе предвыборной кампании. Об этом сообщает The Economic Times.
В октябре 2024 года Трамп предстал перед журналистами на мусоровозе после того, как Джо Байден назвал его сторонников «мусором». В ответ республиканец прозвал грузовик «транспортом в честь Камалы Харрис и Джо Байдена».
Life.ru ранее сообщал, что Трамп пригласил европейских правых политиков на свою инаугурацию, которая состоится 20 января 2025 года в Капитолии в Вашингтоне. После этого Дональд Трамп официально станет президентом США.