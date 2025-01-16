Список приглашённых на инаугурацию Трампа многих заставил вздрогнуть
Politico: Трамп пригласил на инаугурацию многих правых европейских политиков
Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию, которая состоится 20 января, группу правых европейских политиков. Об этом сообщает газета Politico.
«Инаугурации традиционно являются важными мероприятиями с флагами и представляют собой демократический ритуал для местных жителей. Иностранные дипломаты обычно присутствуют на них из вежливости, в то время как главы государств и правительств участвуют редко. Однако Трамп решил отойти от привычных норм. Он пригласил множество иностранных лидеров, с которыми общался по телефону или принимал в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, включая президента Аргентины Хавьера Милея и председателя КНР Си Цзиньпина», — говорится в статье.
На торжественное мероприятие также приедут премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий, лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж, экс-кандидат в президенты Франции и глава правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур, а также лидер крайне правой националистической партии Бельгии «Фламандский интерес» Том Ван Грикен.
Инаугурацию Дональда Трампа запланировали на 20 января 2025 года в Капитолии в Вашингтоне. Трамп вступит в должность по результатам президентских выборов 2024 года, на которых он победил кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.