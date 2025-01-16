Список приглашённых на инаугурацию Трампа многих заставил вздрогнуть

«Инаугурации традиционно являются важными мероприятиями с флагами и представляют собой демократический ритуал для местных жителей. Иностранные дипломаты обычно присутствуют на них из вежливости, в то время как главы государств и правительств участвуют редко. Однако Трамп решил отойти от привычных норм. Он пригласил множество иностранных лидеров, с которыми общался по телефону или принимал в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, включая президента Аргентины Хавьера Милея и председателя КНР Си Цзиньпина», — говорится в статье.