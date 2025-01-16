«Поставит крест на главной мечте Зеленского»: Озвучен первый шаг Трампа после инаугурации

Новоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации намерен исправить ошибку своего предшественника Джо Байдена, давшего надежду Украине на вступление в НАТО. По мнению старшего преподавателя кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперта РСМД Камрана Гасанова, это не входит в интересы будущего главы Белого Дома.

«Трамп намерен положить конец любым разговорам на эту тему. То есть включения Украины в состав Североатлантического альянса уже точно не будет. Выходит, на главной мечте Владимира Зеленского, который уже долгое время выпрашивает у Запада гарантии безопасности, поставлен крест», — отметил эксперт в беседе с «Царьградом».

Также Гасанов считает, что Трамп в отличие от Байдена готов к личной встрече с Владимиром Путиным, поскольку понимает, что это единственный способ урегулировать конфликт дипломатическим путём. Площадки для проведения переговоров лидеров двух стран уже готовы предоставить Швейцария, Турция и Сербия. О том, что с приходом к власти Трампа всё поменяется, понимают уже в Лондоне и в других европейских странах.