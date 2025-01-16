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16 января, 00:34

«Поставит крест на главной мечте Зеленского»: Озвучен первый шаг Трампа после инаугурации

Эксперт Гасанов: Трамп положит конец разговорам о вступлении Украины в НАТО

Новоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации намерен исправить ошибку своего предшественника Джо Байдена, давшего надежду Украине на вступление в НАТО. По мнению старшего преподавателя кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперта РСМД Камрана Гасанова, это не входит в интересы будущего главы Белого Дома.

«Трамп намерен положить конец любым разговорам на эту тему. То есть включения Украины в состав Североатлантического альянса уже точно не будет. Выходит, на главной мечте Владимира Зеленского, который уже долгое время выпрашивает у Запада гарантии безопасности, поставлен крест», — отметил эксперт в беседе с «Царьградом».

Также Гасанов считает, что Трамп в отличие от Байдена готов к личной встрече с Владимиром Путиным, поскольку понимает, что это единственный способ урегулировать конфликт дипломатическим путём. Площадки для проведения переговоров лидеров двух стран уже готовы предоставить Швейцария, Турция и Сербия. О том, что с приходом к власти Трампа всё поменяется, понимают уже в Лондоне и в других европейских странах.

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«20 января всё поменяется. И если Трампа не застрелят, европейским политикам всё-таки придётся адаптировать свою политику под новые реалии», — подытожил Гасанов.

Тем временем Владимир Зеленский уже анонсировал серию встреч с Трампом после его инаугурации. Он заявил, что Киев и Вашингтон активно работают над форматом предстоящих переговоров. Сам республиканец пока не подтверждал эту информацию и бывшего украинского комика на инаугурацию не позвал. Зато американец с уверенностью сказал, что хочет увидеться с президентом России Владимиром Путиным.

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kremlin.ru

Алёна Зиновьева
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