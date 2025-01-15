Трамп заявил, что США продолжат продвигать мир через силу на Ближнем Востоке

Новоизбранный президент США Дональд Трамп отметил, что его администрация будет продвигать концепцию «мира через силу» на Ближнем Востоке и увеличивать масштабы Авраамских соглашений.

«Мы будем способствовать миру через силу в этом регионе. После достигнутого прекращения огня мы намерены развивать исторические Авраамские соглашения», — написал Трамп в социальной сети Truth Social после информации о заключении договора о прекращении огня в секторе Газа.