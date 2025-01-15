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Регион
15 января, 19:53

Трамп заявил, что США продолжат продвигать мир через силу на Ближнем Востоке

Новоизбранный президент США Дональд Трамп отметил, что его администрация будет продвигать концепцию «мира через силу» на Ближнем Востоке и увеличивать масштабы Авраамских соглашений.

«Мы будем способствовать миру через силу в этом регионе. После достигнутого прекращения огня мы намерены развивать исторические Авраамские соглашения»,написал Трамп в социальной сети Truth Social после информации о заключении договора о прекращении огня в секторе Газа.

В ЦАХАЛ готовятся принимать освобождаемых из Газы заложников ХАМАС
В ЦАХАЛ готовятся принимать освобождаемых из Газы заложников ХАМАС

Ранее стало известно, что лидеры ХАМАС согласились на сделку с властями Израиля. Договор предусматривает остановку боевых действий на территории палестинского анклава и обмен пленными с обеих сторон. Информацию об этом уже подтвердили президент США Джо Байден, а также представители Египта и Катара, участвовавших в переговорах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Лия Мурадьян
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