Трамп заявил, что США продолжат продвигать мир через силу на Ближнем Востоке
Новоизбранный президент США Дональд Трамп отметил, что его администрация будет продвигать концепцию «мира через силу» на Ближнем Востоке и увеличивать масштабы Авраамских соглашений.
«Мы будем способствовать миру через силу в этом регионе. После достигнутого прекращения огня мы намерены развивать исторические Авраамские соглашения», — написал Трамп в социальной сети Truth Social после информации о заключении договора о прекращении огня в секторе Газа.
Ранее стало известно, что лидеры ХАМАС согласились на сделку с властями Израиля. Договор предусматривает остановку боевых действий на территории палестинского анклава и обмен пленными с обеих сторон. Информацию об этом уже подтвердили президент США Джо Байден, а также представители Египта и Катара, участвовавших в переговорах.
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