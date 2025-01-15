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Регион
15 января, 18:28

В ЦАХАЛ готовятся принимать освобождаемых из Газы заложников ХАМАС

Израильская армия объявила о начале подготовки к приёму заложников, которых палестинское движение ХАМАС удерживает в Газе, и в ближайшее время обещало отпустить. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

«Название подготовительных мероприятий Армии обороны Израиля к возвращению заложников — «Крылья свободы», — говорится в кратком сообщении армейской пресс-службы.

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Напомним, сегодня стало известно о том, что лидеры ХАМАС согласились на сделку с властями Израиля. Соглашение предусматривает остановку боевых действий на территории палестинского анклава и обмен пленными с обеих сторон.

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Shutterstock / FOTODOM / KrispelSlavin

Юрий Лысенко
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