Al Jazeera: ХАМАС передал посредникам согласие на прекращение огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС выразило желание пойти на сделку с израильскими властями, чтобы остановить боевые действия в секторе Газа и провести обмен пленными. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление движения.

«Делегация движения передала посредникам согласие движения на соглашение о прекращении огня и обмене пленными», — сказано в тексте.