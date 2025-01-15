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Регион
15 января, 17:48

Al Jazeera: ХАМАС передал посредникам согласие на прекращение огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС выразило желание пойти на сделку с израильскими властями, чтобы остановить боевые действия в секторе Газа и провести обмен пленными. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление движения.

«Делегация движения передала посредникам согласие движения на соглашение о прекращении огня и обмене пленными», — сказано в тексте.

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Ранее агентство Reuters написало, что Катар передал представителям Израиля и членам палестинского радикального движения ХАМАС окончательный проект соглашения по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. Сами переговоры об условиях сделки проходили в Дохе 3 января, это был очередной раунд обсуждений на фоне непрекращающегося палестино-израильского конфликта.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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