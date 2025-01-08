Израиль нанёс удары по членам ХАМАС, причастным к атаке 7 октября 2023 года
Израильская авиация ликвидировала радикалов палестинского движения ХАМАС, которые принимали участие в кровавой акции 7 октября 2023 года. Об этом гласит совместное заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности (ШАБАК).
«ВВС Израиля нанесли несколько ударов на основе разведданных по ряду террористов, которые принимали участие в бойне 7 октября в районе Хан-Юниса», — сказано в публикации.
По данным ЦАХАЛ, перед атакой были приняты многочисленные меры для снижения риска причинения вреда гражданским. С этой целью истребители использовали высокоточные боеприпасы, и за операцией осуществлялось наблюдение с воздуха.
Напомним, что в начале января руководство ХАМАС сообщило о старте нового раунда переговоров с Израилем. Затем движение и вовсе согласилось освободить 34 заложника в обмен на прекращение бомбёжек Газы.
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