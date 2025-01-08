Израиль нанёс удары по членам ХАМАС, причастным к атаке 7 октября 2023 года

Израильская авиация ликвидировала радикалов палестинского движения ХАМАС, которые принимали участие в кровавой акции 7 октября 2023 года. Об этом гласит совместное заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности (ШАБАК).

«ВВС Израиля нанесли несколько ударов на основе разведданных по ряду террористов, которые принимали участие в бойне 7 октября в районе Хан-Юниса», — сказано в публикации.