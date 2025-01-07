Израиль призвали готовиться к войне с Турцией
The Jerusalem Post: Израиль должен быть готов к возможной войне с Турцией
Согласно докладу правительственного комитета Нагеля, Израиль должен быть готов к потенциальному конфликту с Турцией, сообщает The Jerusalem Post. В документе подчёркивается, что амбиции Турции по восстановлению влияния Османской империи могут представлять угрозу, превышающую угрозу со стороны Ирана.
«Стремление Турции вернуть себе влияние Османской империи представляет собой угрозу, которая может превзойти даже иранский вызов», — говорится в публикации.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, отметил изменения в геополитической ситуации в регионе.
Ранее стало известно, что Эрдоган задумал присоединить к Турции пять городов Сирии: это Идлиб, Алеппо, Дамаск и Ракка. Он обосновал свои намерения тем, что эти города ранее находились под контролем Османской империи. Кроме того, он отметил, что Анкара планирует принять меры против террористических организаций в Сирии. По его словам, страна будет осуществлять превентивные действия против всех террористических групп, включая РПК/PYD/YPG (Рабочая партия Курдистана, запрещённая в Турции) и ИГИЛ*.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
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