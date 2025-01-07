Израиль призвали готовиться к войне с Турцией

Согласно докладу правительственного комитета Нагеля, Израиль должен быть готов к потенциальному конфликту с Турцией, сообщает The Jerusalem Post. В документе подчёркивается, что амбиции Турции по восстановлению влияния Османской империи могут представлять угрозу, превышающую угрозу со стороны Ирана.

Ранее стало известно, что Эрдоган задумал присоединить к Турции пять городов Сирии: это Идлиб, Алеппо, Дамаск и Ракка. Он обосновал свои намерения тем, что эти города ранее находились под контролем Османской империи. Кроме того, он отметил, что Анкара планирует принять меры против террористических организаций в Сирии. По его словам, страна будет осуществлять превентивные действия против всех террористических групп, включая РПК/PYD/YPG (Рабочая партия Курдистана, запрещённая в Турции) и ИГИЛ*.