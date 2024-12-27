Хуситы заявили, что ударили гиперзвуковой ракетой по главному аэропорту Израиля

Хуситы нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщил представитель вооружённых сил, сформированных повстанцами, Яхья Сариа.

«Ракетные войска йеменских вооружённых сил провели спецоперацию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2» аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив. — Прим. Life.ru). Ракета достигла цели, операция привела к жертвам и прекращению навигации в аэропорту», — заявил представитель движения, чьё заявление было транслировано телеканалом Al Masirah.

Сариа также добавил, что с помощью беспилотника силы «Ансар Аллах» уничтожили «критически важную цель израильского противника» в районе Тель-Авива.