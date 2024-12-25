Хуситы ударили беспилотниками по Тель-Авиву и Ашкелону
Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» поразили израильские объекты в городах Тель-Авив и Ашкелон, сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.
По его словам, войска беспилотных систем провели две военные операции. Первая была нацелена на критически важный объект израильского врага в Тель-Авиве. Вторая операция — на промышленную зону израильского противника в Ашкелоне. Его обращение транслировали на телеканале Al Masirah, который принадлежит хуситам.
Ранее хуситы взяли на себя ответственность за сбитый над Красным морем истребитель США. Повстанцы движения «Ансар Аллах» атаковали авианосную группу USS Harry S. Truman при помощи ракет и беспилотников. При обстреле был сбит американский истребитель F/A-18. Мятежники наносили удар с помощью восьми ракет и 17 БПЛА.
Wikipedia / Berthold Werner