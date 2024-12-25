Хуситы ударили беспилотниками по Тель-Авиву и Ашкелону

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» поразили израильские объекты в городах Тель-Авив и Ашкелон, сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

По его словам, войска беспилотных систем провели две военные операции. Первая была нацелена на критически важный объект израильского врага в Тель-Авиве. Вторая операция — на промышленную зону израильского противника в Ашкелоне. Его обращение транслировали на телеканале Al Masirah, который принадлежит хуситам.