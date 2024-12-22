Хуситы взяли на себя ответственность за сбитый над Красным морем истребитель США

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали авианосную группу США USS Harry S. Truman в Красном море при помощи ракет и беспилотников. При обстреле был сбит американский истребитель F/A-18, сообщил представитель сформированных повстанцами ВС Яхья Сариа.

«Вооружённым силам удалось предотвратить нападение США и Великобритании на нашу страну, атаковав авианосец USS Harry S. Truman и ряд [сопровождавших] его эсминцев одновременно с началом вчера вечером агрессивной атаки против нашей страны», — сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah, уточнив, что мятежники наносили удар с помощью восьми ракет и 17 БПЛА.