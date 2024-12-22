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Регион
22 декабря, 15:05

Хуситы взяли на себя ответственность за сбитый над Красным морем истребитель США

Хуситы заявили, что сбили американский истребитель F/A-18 над Красным морем

Американский истребитель F/A-18. Обложка © ТАСС / AP / Jon Gambrell

Американский истребитель F/A-18. Обложка © ТАСС / AP / Jon Gambrell

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали авианосную группу США USS Harry S. Truman в Красном море при помощи ракет и беспилотников. При обстреле был сбит американский истребитель F/A-18, сообщил представитель сформированных повстанцами ВС Яхья Сариа.

«Вооружённым силам удалось предотвратить нападение США и Великобритании на нашу страну, атаковав авианосец USS Harry S. Truman и ряд [сопровождавших] его эсминцев одновременно с началом вчера вечером агрессивной атаки против нашей страны», — сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah, уточнив, что мятежники наносили удар с помощью восьми ракет и 17 БПЛА.

Авиация США и Израиля ударила по позициям хуситов в столице Йемена Сане
Авиация США и Израиля ударила по позициям хуситов в столице Йемена Сане

Напомним, ранее объёкты хуситов в Йемене подверглись авиаудару со стороны Израиля и 19 декабря. Тогда целями стали позиции мятежников на западе страны.

Мария Любицкая
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