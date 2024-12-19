Израильская армия сообщила об авиаударах по позициям хуситов в Йемене

Израильская армия официально сообщила об атаках на военные объекты хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене. Целью стали позиции мятежников на западе страны, заявили в пресс-службы ЦАХАЛ.

«Самолёты Военно-воздушных сил Израиля по наведению разведслужб и флота совершили атаки по целям, принадлежащим террористической организации хуситов, расположенным как на западном побережье Йемена, так и в более удалённых районах страны», — уточняется в официальном сообщении в телеграм-канале.