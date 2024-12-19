Израильская армия сообщила об авиаударах по позициям хуситов в Йемене
Израильская армия официально сообщила об атаках на военные объекты хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене. Целью стали позиции мятежников на западе страны, заявили в пресс-службы ЦАХАЛ.
«Самолёты Военно-воздушных сил Израиля по наведению разведслужб и флота совершили атаки по целям, принадлежащим террористической организации хуситов, расположенным как на западном побережье Йемена, так и в более удалённых районах страны», — уточняется в официальном сообщении в телеграм-канале.
Ранее израильская авиация открыла огонь по системам противовоздушной обороны и комплексам раннего обнаружения сирийской армии в Дейр-эз-Зоре, на востоке Сирии. В результате были поражены не только батареи ПВО, но и военные объекты в районе Харабиш. Помимо этого, одна из баз обеспечения сирийских войск также подверглась атаке.
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