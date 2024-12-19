Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 04:04

Израильская армия сообщила об авиаударах по позициям хуситов в Йемене

Израильская армия официально сообщила об атаках на военные объекты хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене. Целью стали позиции мятежников на западе страны, заявили в пресс-службы ЦАХАЛ.

«Самолёты Военно-воздушных сил Израиля по наведению разведслужб и флота совершили атаки по целям, принадлежащим террористической организации хуситов, расположенным как на западном побережье Йемена, так и в более удалённых районах страны», — уточняется в официальном сообщении в телеграм-канале.

Огненный гриб взмыл в небо в Сирии после мощного удара Израиля — видео
Огненный гриб взмыл в небо в Сирии после мощного удара Израиля — видео

Ранее израильская авиация открыла огонь по системам противовоздушной обороны и комплексам раннего обнаружения сирийской армии в Дейр-эз-Зоре, на востоке Сирии. В результате были поражены не только батареи ПВО, но и военные объекты в районе Харабиш. Помимо этого, одна из баз обеспечения сирийских войск также подверглась атаке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / LeonP

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Израиль
  • йемен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar