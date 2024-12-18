Al Mayadeen: Израиль нанёс удар по сирийским военным объектам в Дейр-эз-Зоре

Израильская авиация атаковала объекты противовоздушной обороны и систему раннего предупреждения Вооружённых сил Сирии, расположенные в провинции Дейр-эз-Зор на востоке республики. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Удар был нанесён по позициям, находящимся на возвышенностях недалеко от аэропорта административного центра региона. Под огонь попала не только батарея ПВО, но и армейские сооружения в районе Харабиш. Атаке подверглась также одна из военных баз, используемых для снабжения сирийских подразделений.