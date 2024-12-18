Al Mayadeen: Израиль нанёс удар по сирийским военным объектам в Дейр-эз-Зоре
Израильская авиация атаковала объекты противовоздушной обороны и систему раннего предупреждения Вооружённых сил Сирии, расположенные в провинции Дейр-эз-Зор на востоке республики. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
Удар был нанесён по позициям, находящимся на возвышенностях недалеко от аэропорта административного центра региона. Под огонь попала не только батарея ПВО, но и армейские сооружения в районе Харабиш. Атаке подверглась также одна из военных баз, используемых для снабжения сирийских подразделений.
А ранее Турция пригрозила Израилю наведением ПВО на военные самолёты в Сирии. Это произошло после того, как курдские силы обратились к ЦАХАЛ за помощью в борьбе против протурецких группировок. Анкара узнала об этом и официально предупредила Тель-Авив о возможных последствиях таких действий.
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