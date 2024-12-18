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Регион
17 декабря, 21:23

США задумались о размещении американских военных в Сирии

Госдеп: США изучают возможность развертывания американских войск в Сирии

Госдепартамент США допустил отправку контингента американских войск в Сирию. Такую возможность в рамках брифинга анонсировал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Мэттью Миллер.

Дипломат уточнил, что в настоящий момент военнослужащие ВС США в регионе отсутствуют, а на территории САР развёрнуты лишь силы международной коалиции. По его словам, Вашингтон продолжает анализировать обстановку и планировать возможные сроки для отправки контингента.

«Речь идёт о военнослужащих, которые смогут выполнять ряд конкретных задач, включая реализацию инициатив, озвученных госсекретарём [Энтони Блинкеном] в субботу совместно с другими странами», — отметил Миллер.

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Ранее Госдеп США также заявил, что народ Сирии должен самостоятельно определить будущее российских военных баз на своей территории. По его словам, граждане США не имеют права голоса в этом аспекте.

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Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Тимур Хингеев
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