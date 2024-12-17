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Регион
17 декабря, 11:11

В США испугались возможного вторжения Турции в Сирию

WSJ: В США опасаются, что Турция может готовиться к вторжению в Сирию

Турция начала усиливать свой военный контингент вдоль границы с Сирией. В связи с этим в Соединённых Штатах опасаются широкомасштабного вторжения Анкары на территорию республики. Об этом сообщается в материале газеты The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«Турция и её союзники-ополченцы наращивают силы вдоль границы с Сирией, что вызывает тревогу по поводу того, что Анкара готовится к широкомасштабному вторжению на территорию», — рассказали в издании.

В WSJ считают, что турецкая операция может быть неизбежной. Кроме того, по их мнению, сохраняются риски раскола сирийской оппозиции, а также продолжения вмешательства Израиля, Турции и США в дела арабской республики. Наступление турецких группировок заставит курдские силы отступить и поставит под угрозу присутствие в Сирии американских военных.

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Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будущее Сирии остаётся туманным, однако ключевую роль в событиях на Ближнем Востоке сыграет Турция. Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск. После этого лидер страны Башар Асад оставил свой пост и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у Москвы. На госпереворот отреагировала Турция в лице лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который выступил за территориальную целостность республики. Анкара опасается, что конфликт на данной территории может привести к усилению курдских сил, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), которые Турция считает террористической организацией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Алена Пенчугина
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