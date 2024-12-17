В США испугались возможного вторжения Турции в Сирию

Турция начала усиливать свой военный контингент вдоль границы с Сирией. В связи с этим в Соединённых Штатах опасаются широкомасштабного вторжения Анкары на территорию республики. Об этом сообщается в материале газеты The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«Турция и её союзники-ополченцы наращивают силы вдоль границы с Сирией, что вызывает тревогу по поводу того, что Анкара готовится к широкомасштабному вторжению на территорию», — рассказали в издании.