Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 22:04

Трамп заявил, что ключ к ситуации в Сирии находится в руках у Турции

Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что будущее Сирии остаётся туманным, однако ключевую роль в событиях на Ближнем Востоке сыграет Турция. Такое мнение он высказал на пресс-конференции, которая состоялась в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

«Много неопределённостей. Никто не знает, что произойдёт с Сирией. Но на самом деле я думаю, что ключ к Сирии будет в руках Турции. Не думаю, что вы слышали это от кого-то другого, но я хорошо умею прогнозировать», — подчеркнул республиканец.

В завершение Трамп также отметил продуктивное взаимодействие с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время своего первого срока в Белом доме.

Турция пригрозила Израилю наведением ПВО на его самолёты в Сирии
Турция пригрозила Израилю наведением ПВО на его самолёты в Сирии

Ранее Эрдоган выступил за сохранение территориальной целостности южного соседа. Также Турция возобновила работу своего посольства в Сирии, которое было закрыто 12 лет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Анатолий Цейко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Сирия
  • Ситуация в Сирии
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar