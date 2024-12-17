Трамп заявил, что ключ к ситуации в Сирии находится в руках у Турции

Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что будущее Сирии остаётся туманным, однако ключевую роль в событиях на Ближнем Востоке сыграет Турция. Такое мнение он высказал на пресс-конференции, которая состоялась в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

«Много неопределённостей. Никто не знает, что произойдёт с Сирией. Но на самом деле я думаю, что ключ к Сирии будет в руках Турции. Не думаю, что вы слышали это от кого-то другого, но я хорошо умею прогнозировать», — подчеркнул республиканец.