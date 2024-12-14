Посольство Турции в Сирии возобновило работу спустя 12 лет
На здании посольства Турции в Сирии был поднят турецкий флаг, диппредставительство оставалось закрытым с 2012 года. Об этом сообщает CNN Turk.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что посольство страны в Сирии возобновило свою деятельность. Сегодня в страну прибыли первые турецкие дипломаты вместе с семьями. Временным поверенным назначен бывший посол Турции в Мавритании Бурхан Кероглу.
Посольство Турции в Сирии приостановило свою деятельность в марте 2012 года из-за политического кризиса и начала гражданской войны в стране. В тот же период прекратили работу посольства Великобритании, Франции, Италии, Польши, Греции, США, Канады и государств Персидского залива.
Напомним, что в начале декабря контроль над Сирией оказался в руках вооружённой оппозиции. Лидер государства Башар Асад сложил свои президентские полномочия и покинул страну, укрывшись в России. В это время кабинет министров передал все полномочия переходному правительству арабской республики, которым теперь руководит Мухаммед аль-Башир.
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