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Регион
14 декабря, 00:10

Турция пригрозила Израилю наведением ПВО на его самолёты в Сирии

Yeni Şafak: Турция готова начать сбивать самолёты ЦАХАЛ в Сирии

Турция готова принять решительные меры, включая сбитие самолётов ЦАХАЛ, если Израиль будет вмешиваться в конфликт, поддерживая курдские подразделения, которые Анкара считает террористическими. Об этом сообщает издание Yeni Şafak в телеграм-канале.

Ранее курдские силы обратились к Израилю за помощью в борьбе против группировок, поддерживающих Турцию. Анкара узнала об этом и официально предупредила Тель-Авив о возможных последствиях таких действий.

Как утверждает источник издания, в случае начала таких операций Израилем, Турция приведёт в готовность свои системы ПВО и истребители для уничтожения израильских самолётов. Все необходимые распоряжения уже переданы в Генеральный штаб ВС Турции.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре заявил о намерении Анкары предпринять меры против террористических организаций в Сирии, подчёркивая, что страна не допустит ослабления борьбы с ИГИЛ*. Напомним, в начале декабря контроль над Сирией перешёл к оппозиционной «Сирийской национальной армии». Городские территории находятся под контролем курдских группировок, которые получают поддержку от США. Лидер САР Башар Асад принял решение покинуть пост. Ему было предоставлено убежище в Москве по личному распоряжению Владимира Путина.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

flickr / LaKi-photography

Артём Гапоненко
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