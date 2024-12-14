Турция пригрозила Израилю наведением ПВО на его самолёты в Сирии
Yeni Şafak: Турция готова начать сбивать самолёты ЦАХАЛ в Сирии
Турция готова принять решительные меры, включая сбитие самолётов ЦАХАЛ, если Израиль будет вмешиваться в конфликт, поддерживая курдские подразделения, которые Анкара считает террористическими. Об этом сообщает издание Yeni Şafak в телеграм-канале.
Ранее курдские силы обратились к Израилю за помощью в борьбе против группировок, поддерживающих Турцию. Анкара узнала об этом и официально предупредила Тель-Авив о возможных последствиях таких действий.
Как утверждает источник издания, в случае начала таких операций Израилем, Турция приведёт в готовность свои системы ПВО и истребители для уничтожения израильских самолётов. Все необходимые распоряжения уже переданы в Генеральный штаб ВС Турции.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре заявил о намерении Анкары предпринять меры против террористических организаций в Сирии, подчёркивая, что страна не допустит ослабления борьбы с ИГИЛ*. Напомним, в начале декабря контроль над Сирией перешёл к оппозиционной «Сирийской национальной армии». Городские территории находятся под контролем курдских группировок, которые получают поддержку от США. Лидер САР Башар Асад принял решение покинуть пост. Ему было предоставлено убежище в Москве по личному распоряжению Владимира Путина.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
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