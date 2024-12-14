Турция пригрозила Израилю наведением ПВО на его самолёты в Сирии

Турция готова принять решительные меры, включая сбитие самолётов ЦАХАЛ, если Израиль будет вмешиваться в конфликт, поддерживая курдские подразделения, которые Анкара считает террористическими. Об этом сообщает издание Yeni Şafak в телеграм-канале.

Ранее курдские силы обратились к Израилю за помощью в борьбе против группировок, поддерживающих Турцию. Анкара узнала об этом и официально предупредила Тель-Авив о возможных последствиях таких действий.

Как утверждает источник издания, в случае начала таких операций Израилем, Турция приведёт в готовность свои системы ПВО и истребители для уничтожения израильских самолётов. Все необходимые распоряжения уже переданы в Генеральный штаб ВС Турции.