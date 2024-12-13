На российскую авиабазу в Сирии сели несколько Ил-76
FSNN: Ил-76 приземлились на авиабазу РФ Хмеймим в Сирии
Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщило издание Free Syria News Network (FSNN).
«Несколько российских грузовых самолётов приземляются в аэропорту Хмеймим в Латакии», — говорится в сообщении.
Ранее Мухаммед Аллуш, глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане, заявлял, что судьба военных объектов в стране будет определяться с учётом интересов сирийского народа. В Кремле напомнили, что в 2015 году Россия выполнила свою миссию в Сирии, оказав помощь в борьбе с террористами. В Госдуме отметили, что договор с Сирией заключён на 49 лет.
Wikipedia / Andrey Rakul