На российскую авиабазу в Сирии сели несколько Ил-76

Ранее Мухаммед Аллуш, глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане, заявлял, что судьба военных объектов в стране будет определяться с учётом интересов сирийского народа. В Кремле напомнили, что в 2015 году Россия выполнила свою миссию в Сирии, оказав помощь в борьбе с террористами. В Госдуме отметили, что договор с Сирией заключён на 49 лет.