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Регион
13 декабря, 17:26

На российскую авиабазу в Сирии сели несколько Ил-76

FSNN: Ил-76 приземлились на авиабазу РФ Хмеймим в Сирии

Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщило издание Free Syria News Network (FSNN).

«Несколько российских грузовых самолётов приземляются в аэропорту Хмеймим в Латакии», — говорится в сообщении.

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Ранее Мухаммед Аллуш, глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане, заявлял, что судьба военных объектов в стране будет определяться с учётом интересов сирийского народа. В Кремле напомнили, что в 2015 году Россия выполнила свою миссию в Сирии, оказав помощь в борьбе с террористами. В Госдуме отметили, что договор с Сирией заключён на 49 лет.

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Wikipedia / Andrey Rakul

Александра Мышляева
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