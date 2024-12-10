В ГД рассказали о переговорах с новыми властями Сирии о российских базах
Картаполов: Договор с Сирией заключён на 49 лет, сейчас идут переговоры о базах
У Москвы подписан контракт с Сирией на 49 лет вперёд. Будущая власть САР ведёт переговоры с Минобороны РФ на тему российских баз в стране. Об этом корреспонденту Life.ru рассказал депутат Госдумы Андрей Картаполов.
Картаполов про базы в Сирии. Видео © Life.ru
«У нас в 2017 году было заключено соглашение от том, что наши базы находятся в этой стране на срок 49 лет. Новое руководство будет безусловно обязано эти соглашения как минимум рассмотреть», — сказал Картаполов.
Помимо того, депутат отметил, что российские корабли в Средиземном море проводят плановые учения и с курса никак не смещались.
Напомним, вооружённая сирийская оппозиция, вступившая в масштабное наступление на правительственные силы в конце ноября, взяла Дамаск. Президент САР Башар Асад согласился освободить кресло президента и уехал из страны. Позже выяснилось, что ему организовали убежище в Москве. Россия считает, что переговоры по Сирии должны вестись под эгидой ООН. В стране осталось несколько российских баз.
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