В ГД рассказали о переговорах с новыми властями Сирии о российских базах

У Москвы подписан контракт с Сирией на 49 лет вперёд. Будущая власть САР ведёт переговоры с Минобороны РФ на тему российских баз в стране. Об этом корреспонденту Life.ru рассказал депутат Госдумы Андрей Картаполов.

«У нас в 2017 году было заключено соглашение от том, что наши базы находятся в этой стране на срок 49 лет. Новое руководство будет безусловно обязано эти соглашения как минимум рассмотреть», — сказал Картаполов.