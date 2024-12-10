Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 08:51

В ГД рассказали о переговорах с новыми властями Сирии о российских базах

Картаполов: Договор с Сирией заключён на 49 лет, сейчас идут переговоры о базах

У Москвы подписан контракт с Сирией на 49 лет вперёд. Будущая власть САР ведёт переговоры с Минобороны РФ на тему российских баз в стране. Об этом корреспонденту Life.ru рассказал депутат Госдумы Андрей Картаполов.

Картаполов про базы в Сирии. Видео © Life.ru

«У нас в 2017 году было заключено соглашение от том, что наши базы находятся в этой стране на срок 49 лет. Новое руководство будет безусловно обязано эти соглашения как минимум рассмотреть», — сказал Картаполов.

Помимо того, депутат отметил, что российские корабли в Средиземном море проводят плановые учения и с курса никак не смещались.

В Сирии отменили карточки на хлеб и топливо
В Сирии отменили карточки на хлеб и топливо

Напомним, вооружённая сирийская оппозиция, вступившая в масштабное наступление на правительственные силы в конце ноября, взяла Дамаск. Президент САР Башар Асад согласился освободить кресло президента и уехал из страны. Позже выяснилось, что ему организовали убежище в Москве. Россия считает, что переговоры по Сирии должны вестись под эгидой ООН. В стране осталось несколько российских баз.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

Николай Рюмин
  • Новости
  • Сирия
  • Ситуация в Сирии
  • Комментарии Лайфу
  • Мировая политика
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar