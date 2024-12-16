Россия выразила надежду на дальнейшее укрепление дружбы с сирийским народом

Министерство иностранных дел России заявило о ключевой роли сирийского народа в определении собственной судьбы. В ведомстве также отметили, что отношения между жителями РФ и САР, основанные на дружбе и уважении, сохранят конструктивный характер и в будущем.

«Для России важно, чтобы будущее САР определяли сами сирийцы», — говорится в заявлении.

Москва считает, что стабилизация обстановки в Сирии возможна лишь через начало всеобъемлющего диалога между всеми политическими и общественными силами страны. По словам представителей ведомства, такой подход должен основываться на принципах, заложенных в резолюции Совета Безопасности ООН № 2254, предполагающей достижение национального единства и всестороннего политического урегулирования.

Особое внимание в заявлении уделено вопросу сохранения Сирии как общего дома для её жителей вне зависимости от их религиозных воззрений. Российская сторона выразила надежду, что Дамаск останется символом сплочённости и многообразия для всего сирийского народа.