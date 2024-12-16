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Ситуация в Сирии
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Регион
16 декабря, 20:07

Россия выразила надежду на дальнейшее укрепление дружбы с сирийским народом

МИД России: Будущее Сирии должно определяться её народом

Министерство иностранных дел России заявило о ключевой роли сирийского народа в определении собственной судьбы. В ведомстве также отметили, что отношения между жителями РФ и САР, основанные на дружбе и уважении, сохранят конструктивный характер и в будущем.

«Для России важно, чтобы будущее САР определяли сами сирийцы», — говорится в заявлении.

Москва считает, что стабилизация обстановки в Сирии возможна лишь через начало всеобъемлющего диалога между всеми политическими и общественными силами страны. По словам представителей ведомства, такой подход должен основываться на принципах, заложенных в резолюции Совета Безопасности ООН № 2254, предполагающей достижение национального единства и всестороннего политического урегулирования.

Особое внимание в заявлении уделено вопросу сохранения Сирии как общего дома для её жителей вне зависимости от их религиозных воззрений. Российская сторона выразила надежду, что Дамаск останется символом сплочённости и многообразия для всего сирийского народа.

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Ранее в Евросоюзе назвали условие для диалога с новыми властями Сирии. По словам чиновников, обсуждение возможно, если вооружённая оппозиция избавится от российских баз в регионе. Незадолго до этого из Дамаска было выведено не менее 400 российских военных. Бойцов передислоцировали на авиабазу Хмеймим.

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Shutterstock / FOTODOM / 4.murat

Тимур Хингеев
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