Песков отметил неопределённость будущего баз ВС РФ в Сирии

Будущее воинских частей РФ в Сирии остаётся туманным. Москва общается с формированиями, которые сейчас контролируют власть в САР. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слухи о том, что новые базы России будут размещены в Ливии.

«Сейчас каких-то окончательных решений на этот счёт нет, мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране. Всё это будет определяться в ходе диалога», — сказал представитель Кремля.