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Ситуация в Сирии
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Регион
16 декабря, 09:56

Песков отметил неопределённость будущего баз ВС РФ в Сирии

Песков: Решений о будущем баз РФ в Сирии пока нет, ведётся диалог

Будущее воинских частей РФ в Сирии остаётся туманным. Москва общается с формированиями, которые сейчас контролируют власть в САР. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слухи о том, что новые базы России будут размещены в Ливии.

«Сейчас каких-то окончательных решений на этот счёт нет, мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране. Всё это будет определяться в ходе диалога», — сказал представитель Кремля.

Эксперт оценил будущее российских военных баз в Сирии
Эксперт оценил будущее российских военных баз в Сирии

Российские военные базы в Сирии играют ключевую роль в российской военной стратегии на Ближнем Востоке. Все они остаются под контролем России. Вопрос их дальнейшего существования стал актуальным на фоне нового обострения в регионе, в связи с котором сирийский лидер Башар Асад покинул страну. Известно, что в данный момент власть САР ведёт переговоры с Минобороны РФ на тему будущего баз. Тем временем в ГД призвали не волноваться за находящихся там наших бойцов. Между тем новые власти Сирии заявили, что решат судьбу баз в интересах сирийского народа.

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Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

Николай Рюмин
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