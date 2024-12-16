Песков отметил неопределённость будущего баз ВС РФ в Сирии
Песков: Решений о будущем баз РФ в Сирии пока нет, ведётся диалог
Будущее воинских частей РФ в Сирии остаётся туманным. Москва общается с формированиями, которые сейчас контролируют власть в САР. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слухи о том, что новые базы России будут размещены в Ливии.
«Сейчас каких-то окончательных решений на этот счёт нет, мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране. Всё это будет определяться в ходе диалога», — сказал представитель Кремля.
Российские военные базы в Сирии играют ключевую роль в российской военной стратегии на Ближнем Востоке. Все они остаются под контролем России. Вопрос их дальнейшего существования стал актуальным на фоне нового обострения в регионе, в связи с котором сирийский лидер Башар Асад покинул страну. Известно, что в данный момент власть САР ведёт переговоры с Минобороны РФ на тему будущего баз. Тем временем в ГД призвали не волноваться за находящихся там наших бойцов. Между тем новые власти Сирии заявили, что решат судьбу баз в интересах сирийского народа.
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