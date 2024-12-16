В ЕС потребовали вывода российских военных из Сирии

Условием для начала диалога между Европейским союзом (ЕС) и новыми властями Сирии будет вывод российских военных с территории страны. Такое требование озвучила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после заседания министров иностранных дел стран союза.

«Мы должны поставить условие для диалога с властями Сирии, что они должны избавиться от российских баз», — подчеркнула Каллас, добавив, что эту позицию поддержали главы МИД стран ЕС.

Она уточнила, что данный вопрос уже обсуждается на разных уровнях взаимодействия с сирийской стороной. В частности, диалог будет вестись через главу представительства ЕС в Сирии, который ранее временно находился в Ливане и в понедельник посетил Дамаск. По словам Каллас, отказ от «российского влияния» станет ключевым условием для дальнейших переговоров с новыми сирийскими властями.