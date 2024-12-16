Новые власти Сирии сообщили об выводе части российских военных из Дамаска

Из пригорода Дамаска было выведено не менее 400 российских военных. Переброска произошла в координации с новыми сирийскими властями, а пунктом назначения бойцов стала авиабаза Хмеймим на северо-западе Сирии. Об этом рассказал член политбюро группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* Камаль Лабабиди, который принимал участие в переговорах. Его интервью было опубликовано в Financial Times.

Лабабиди уточнил, что российские военные ранее находились в штабе 4-й дивизии сирийской армии в Кудсайе, пригороде Дамаска. Кроме того, некоторые из них несли службу в посольстве России. Солдаты и офицеры покинули столицу и направилась на авиабазу в состав колонны. В неё вошли бронетехника, спецтранспорт, включая топливозаправщики и тракторы, а также мобильные медицинские подразделения.

Переговоры о безопасном перемещении войск проходили в Дамаске, в отеле Four Seasons, который на данный момент является фактическим центром оппозиционных групп. Диалог о дальнейшем выводе российских военных из разных частей страны продолжаются, заключил член политбюро.

Ранее сотрудники ряда российских загранпредставительств покинули сирийскую столицу Дамаск. По данным ДСКЦ, 15 декабря Минобороны РФ организовало для дипломатов спецрейс с авиабазы Хмеймим в подмосковный аэропорт Чкаловский.