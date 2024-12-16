Спецрейс Минобороны эвакуировал часть российских дипломатов из Сирии
Подготовка спецрейса Минобороны РФ. Обложка © Telegram / ДСКЦ МИД России
Сотрудники ряда российских загранпредставительств покинули сирийскую столицу Дамаск. Об этом проинформировал Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) Министерства иностранных дел РФ.
По данным ведомства, 15 декабря Минобороны страны организовало спецрейс с авиабазы Хмеймим в подмосковный аэропорт Чкаловский. Кроме наших дипломатов, на борту оказались представители дипмиссий Белоруссии, Корейской Народно-Демократической Республики и Абхазии.
«Работа посольства России в Дамаске продолжается», — подчеркнули в департаменте.
А тем временем Россия ведёт переговоры с новыми властями Сирии о базах ВС РФ. По мнению экспертов, взявшая Дамаск оппозиция готова сотрудничать с Москвой в этом вопросе.