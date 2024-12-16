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Регион
15 декабря, 23:23

Огненный гриб взмыл в небо в Сирии после мощного удара Израиля — видео

Авиация Израиля нанесла массированный удар по провинциям Латакия и Тартус в САР

Взрыв после удара ЦАХАЛ по Сирии. Обложка © X / BRICS News

Взрыв после удара ЦАХАЛ по Сирии. Обложка © X / BRICS News

Армия обороны Израиля атаковала объекты сирийской армии в прибрежных провинциях Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы, сообщает телеканал Al Mayadeen. Один из ударов пришёлся по складу с оружием, утверждают корреспонденты.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как в результате одного из прилётов в воздух взмывает яркий огненный «гриб». Слышны многочисленные звуки детонации боеприпасов.

Взрыв после удара ЦАХАЛ по Сирии. Видео © X / Open Source Intel

Незадолго до атаки премьер Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение, где напомнил о своём обещании изменить регион. По словам политика, действия ЦАХАЛ преследуют лишь одну цель — обезопасить границы еврейского государства.

«Год назад я сказал простую вещь: мы изменим Ближний Восток, и мы действительно его меняем», — отметил Нетаньяху.

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Ранее новый сирийский лидер заявил о нежелании воевать с Израилем. При этом он выступил за сохранение территориальной целостности САР, которую Иерусалим уже поставил под сомнение.

Илья Пушкарев
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