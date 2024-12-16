Огненный гриб взмыл в небо в Сирии после мощного удара Израиля — видео
Авиация Израиля нанесла массированный удар по провинциям Латакия и Тартус в САР
Взрыв после удара ЦАХАЛ по Сирии. Обложка © X / BRICS News
Армия обороны Израиля атаковала объекты сирийской армии в прибрежных провинциях Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы, сообщает телеканал Al Mayadeen. Один из ударов пришёлся по складу с оружием, утверждают корреспонденты.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как в результате одного из прилётов в воздух взмывает яркий огненный «гриб». Слышны многочисленные звуки детонации боеприпасов.
Взрыв после удара ЦАХАЛ по Сирии. Видео © X / Open Source Intel
Незадолго до атаки премьер Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение, где напомнил о своём обещании изменить регион. По словам политика, действия ЦАХАЛ преследуют лишь одну цель — обезопасить границы еврейского государства.
«Год назад я сказал простую вещь: мы изменим Ближний Восток, и мы действительно его меняем», — отметил Нетаньяху.
Ранее новый сирийский лидер заявил о нежелании воевать с Израилем. При этом он выступил за сохранение территориальной целостности САР, которую Иерусалим уже поставил под сомнение.