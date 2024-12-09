Нетаньяху назвал Голанские высоты неотъемлемой частью Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты, находившиеся под контролем Сирии до 1967 года, навсегда останутся составной частью еврейского государства. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля», — подчеркнул Нетаньяху.

Нетаньяху также заявил, что падение режима Башара Асада в Сирии стало результатом не только внутренних факторов, но и внешних военно-политических действий, включая атаки израильской армии на объекты в Иране и Ливане.