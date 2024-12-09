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Регион
9 декабря, 18:58

Нетаньяху назвал Голанские высоты неотъемлемой частью Израиля

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты, находившиеся под контролем Сирии до 1967 года, навсегда останутся составной частью еврейского государства. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля», — подчеркнул Нетаньяху.

Нетаньяху также заявил, что падение режима Башара Асада в Сирии стало результатом не только внутренних факторов, но и внешних военно-политических действий, включая атаки израильской армии на объекты в Иране и Ливане.

Недавно Нетаньяху также заявил, что удары Израиля по иранским объектам и ливанскому движению «Хезболла» прямо повлияли на падение режима Башара Асада в Сирии. По его словам, смена власти в Дамаске открывает новые возможности для Израиля.

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Анатолий Цейко
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