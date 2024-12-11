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Регион
11 декабря, 18:03

Росавиация на месяц продлила запрет ночных полётов в Израиль

Росавиация продлила рекомендации для летающих в Израиль российских авиакомпаний. Запрет должен был действовать месяц, однако после анализа обстановки на Ближнем Востоке было принято решение о продлении рекомендаций до 11 января 2025 года.

«Росавиация продлила <...> ранее выданные рекомендации по выполнению полётов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта — такие рейсы запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее российским авиакомпаниям временно запретили выполнять ночные рейсы с 01:00 до 07:00 по московскому времени в Израиль на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время им необходимо принимать «с учётом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полётов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / GARIS201

Алена Пенчугина
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