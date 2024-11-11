В России запретили ночные полёты в Израиль

Росийским авиакомпаниям временно запретили выполнять ночные рейсы в Израиль на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщает пресс-служба Росавиации, такое ограничение будет действовать ровно месяц — то есть до 11 декабря включительно.

«Обновили рекомендации по выполнению полётов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта — такие рейсы запрещены в период с 01:00 до 07:00 по московскому времени», — говорится в сообщении Росавиации.

Там уточили, что решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время российским авиакомпаниям необходимо принимать «с учётом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них».