Иракские шииты заявили о серии ударов по стратегическим целям в Израиле

Вооружённые формирования из движения «Исламское сопротивление Ирака» нанесли серию ударов по «жизненно важным целям» в Израиле. Об этом сообщается в заявлениях, опубликованных в официальном телеграм-канале организации.

«Сегодня, 11 ноября 2024 года, бойцы «Исламского сопротивления Ирака» шесть раз атаковали с применением беспилотников стратегические объекты на севере и юге Израиля», — говорится в тексте.

В дополнение, в заявлении отмечено, что «операции по уничтожению ключевых позиций противника будут продолжаться с увеличением интенсивности».