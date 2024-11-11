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Регион
11 ноября, 04:50

Иракские шииты заявили о серии ударов по стратегическим целям в Израиле

БПЛА «Исламского сопротивления Ирака» атаковали стратегические цели Израиля

Вооружённые формирования из движения «Исламское сопротивление Ирака» нанесли серию ударов по «жизненно важным целям» в Израиле. Об этом сообщается в заявлениях, опубликованных в официальном телеграм-канале организации.

«Сегодня, 11 ноября 2024 года, бойцы «Исламского сопротивления Ирака» шесть раз атаковали с применением беспилотников стратегические объекты на севере и юге Израиля», — говорится в тексте.

В дополнение, в заявлении отмечено, что «операции по уничтожению ключевых позиций противника будут продолжаться с увеличением интенсивности».

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Ранее дипломат Пинкас заявлял, что Дональд Трамп постарается закончить конфликт на Ближнем Востоке до конца своей инаугурации 20 января 2025 года.

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shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Тимур Хингеев
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