Шесть человек стали жертвами удара Израиля по пригороду Дамаска
Sham FM: При ударе израильских ВВС по пригороду Дамаска погибли шесть человек
Израиль нанёс удар по юго-восточному пригороду Дамаска Сейида-Зейнаб. В результате погибли шесть человек. Атака пришлась по многоэтажному жилому дому, передаёт радиостанция Sham FM.
Ранее телеканал Al Hadath, который вещает из Дубая (ОАЭ), сообщил о трёх погибших бойцах шиитского ливанского движения «Хезболла», которые сражались на стороне сирийской армии. Тем временем РИА «Новости» со ссылкой на главврача больницы «Имам ас-Садр» Магера Аббаса сообщает о 25 раненых, некоторые из которых в тяжёлом состоянии.
Напомним, 8 октября ВС Израиля нанесли удар по жилому дому в Дамаске, тогда погибли минимум семь человек. Ещё одна атака была 4 ноября. В результате удара авиации ЦАХАЛ по лагерю «Хезболлы» в Эль-Мазари в Сирии также погибли семь человек.
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