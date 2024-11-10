Шесть человек стали жертвами удара Израиля по пригороду Дамаска

Израиль нанёс удар по юго-восточному пригороду Дамаска Сейида-Зейнаб. В результате погибли шесть человек. Атака пришлась по многоэтажному жилому дому, передаёт радиостанция Sham FM.

Ранее телеканал Al Hadath, который вещает из Дубая (ОАЭ), сообщил о трёх погибших бойцах шиитского ливанского движения «Хезболла», которые сражались на стороне сирийской армии. Тем временем РИА «Новости» со ссылкой на главврача больницы «Имам ас-Садр» Магера Аббаса сообщает о 25 раненых, некоторые из которых в тяжёлом состоянии.