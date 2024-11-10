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Регион
10 ноября, 16:29

Шесть человек стали жертвами удара Израиля по пригороду Дамаска

Sham FM: При ударе израильских ВВС по пригороду Дамаска погибли шесть человек

Израиль нанёс удар по юго-восточному пригороду Дамаска Сейида-Зейнаб. В результате погибли шесть человек. Атака пришлась по многоэтажному жилому дому, передаёт радиостанция Sham FM.

Ранее телеканал Al Hadath, который вещает из Дубая (ОАЭ), сообщил о трёх погибших бойцах шиитского ливанского движения «Хезболла», которые сражались на стороне сирийской армии. Тем временем РИА «Новости» со ссылкой на главврача больницы «Имам ас-Садр» Магера Аббаса сообщает о 25 раненых, некоторые из которых в тяжёлом состоянии.

Напомним, 8 октября ВС Израиля нанесли удар по жилому дому в Дамаске, тогда погибли минимум семь человек. Ещё одна атака была 4 ноября. В результате удара авиации ЦАХАЛ по лагерю «Хезболлы» в Эль-Мазари в Сирии также погибли семь человек.

При ударе Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли свыше 30 человек, в том числе 13 детей
При ударе Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли свыше 30 человек, в том числе 13 детей
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Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Полина Никифорова
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