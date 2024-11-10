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Регион
10 ноября, 15:49

При ударе Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли свыше 30 человек, в том числе 13 детей

Al Jazeera: ЦАХАЛ нанесла удары по лагеру беженцев в Газе, погибли 32 человека

Как минимум 32 жителя Палестины погибли в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, военные еврейского государства в ходе рейда в лагере беженцев Джабалия подорвали несколько жилых домов. Палестинская гражданская оборона сообщила, что в числе погибших — 13 детей. Кроме того, из-за атаки ЦАХАЛ пострадали более 30 человек.

В армейской пресс-службе дополнили, что военные Израиля ликвидировали десятки радикалов в Джабалии, а также уничтожили склады оружия и инфраструктуру.

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А ранее Life.ru писал, что после удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Газе погибли 33 человека. Также сообщалось о 70 пострадавших.

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Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Дарья Нарыкова
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