При ударе Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли свыше 30 человек, в том числе 13 детей

Как минимум 32 жителя Палестины погибли в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, военные еврейского государства в ходе рейда в лагере беженцев Джабалия подорвали несколько жилых домов. Палестинская гражданская оборона сообщила, что в числе погибших — 13 детей. Кроме того, из-за атаки ЦАХАЛ пострадали более 30 человек.

В армейской пресс-службе дополнили, что военные Израиля ликвидировали десятки радикалов в Джабалии, а также уничтожили склады оружия и инфраструктуру.