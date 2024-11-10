При ударе Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли свыше 30 человек, в том числе 13 детей
Al Jazeera: ЦАХАЛ нанесла удары по лагеру беженцев в Газе, погибли 32 человека
Как минимум 32 жителя Палестины погибли в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
По данным телеканала, военные еврейского государства в ходе рейда в лагере беженцев Джабалия подорвали несколько жилых домов. Палестинская гражданская оборона сообщила, что в числе погибших — 13 детей. Кроме того, из-за атаки ЦАХАЛ пострадали более 30 человек.
В армейской пресс-службе дополнили, что военные Израиля ликвидировали десятки радикалов в Джабалии, а также уничтожили склады оружия и инфраструктуру.
А ранее Life.ru писал, что после удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Газе погибли 33 человека. Также сообщалось о 70 пострадавших.
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