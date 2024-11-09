Катар приостановил посредничество на переговорах по Газе
Катар приостановил посредничество между ХАМАС и Израилем в вопросе перемирия
Руководство Катара решило приостановить посреднические усилия, направленные на прекращение огня в секторе Газа, поскольку стороны конфликта не продемонстрировали готовности к его завершению. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
«Усилия Катара в качестве посредника между ХАМАС и Израилем в настоящее время приостановлены», — отметил аль-Ансари в своём аккаунте в социальной сети X.
Он отметил, что ещё десять дней назад Катар уведомил участников переговоров, что приостановит посредничество, если стороны не достигнут соглашения на этом этапе консультаций. По его словам, страна готова вернуться к переговорам, когда появится серьёзное стремление к окончанию этой жестокой войны.
Катар остаётся открытым к дальнейшему сотрудничеству с партнёрами, если обе стороны конфликта проявят необходимый настрой для реального прекращения боевых действий.
Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего на территорию зашли бойцы ХАМАС. Первыми на их пути оказались участники фестиваля Nature Party. Радикалы похитили около 40 человек. Позже на месте было обнаружено по меньшей мере 260 убитых участников. Израильская армия в ответ начала обстреливать сектор Газа. По данным Минздрава Палестины, от ударов Израиля с начала обострения конфликта погибло свыше 40 тысяч человек, пострадало — более 95 тысяч человек.
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