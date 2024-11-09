Катар приостановил посредничество на переговорах по Газе

Руководство Катара решило приостановить посреднические усилия, направленные на прекращение огня в секторе Газа, поскольку стороны конфликта не продемонстрировали готовности к его завершению. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Усилия Катара в качестве посредника между ХАМАС и Израилем в настоящее время приостановлены», — отметил аль-Ансари в своём аккаунте в социальной сети X.

Он отметил, что ещё десять дней назад Катар уведомил участников переговоров, что приостановит посредничество, если стороны не достигнут соглашения на этом этапе консультаций. По его словам, страна готова вернуться к переговорам, когда появится серьёзное стремление к окончанию этой жестокой войны.