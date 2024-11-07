Дипломат назвал дату, к которой Трамп «закончит» войну на Ближнем Востоке
Дипломат Пинкас: Трамп хочет закончить войну на Ближнем Востоке до 20 января
Избранный президент США Дональд Трамп постарается закончить конфликт на Ближнем Востоке до своей инаугурации 20 января 2025 года. Об этом CNN заявил бывший израильский дипломат Алон Пинкас.
«Он скажет: закругляйтесь, мне это не нужно», — считает Пинкас.
По его мнению, Трамп попросит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «объявить о победе», а затем заключить сделку через посредников.
Кстати, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Дональда Трампа с «огромной победой» на выборах в США. Представитель страны Ближнего Востока назвал это «величайшим возвращением».
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