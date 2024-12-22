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Регион
21 декабря, 22:38

Авиация США и Израиля ударила по позициям хуситов в столице Йемена Сане

В столице Йемена Сане бомбардировщики США и Израиля нанесли массированный авиаудар по позициям хуситов. Целями самолётов стали склад ракет и пункт управления операциями. Об этом сообщили телеканал Al Masirah и агентство Saba. Позже атаку подтвердило и Центральное командование ВС США

«Силы CENTCOM нанесли преднамеренные удары с целью сорвать и ослабить операции хуситов, такие как атаки на военные корабли и торговые суда ВМС США в Южном Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе», — гласит пост.

Также в рамках операции американские военные сбили над Красным морем несколько БПЛА хуситов и одну противокорабельную ракету.

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Объёкты хуситов в Йемене подверглись авиаудару со стороны Израиля и 19 декабря. Тогда целями стали позиции мятежников на западе страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

Лия Мурадьян
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