Авиация США и Израиля ударила по позициям хуситов в столице Йемена Сане
В столице Йемена Сане бомбардировщики США и Израиля нанесли массированный авиаудар по позициям хуситов. Целями самолётов стали склад ракет и пункт управления операциями. Об этом сообщили телеканал Al Masirah и агентство Saba. Позже атаку подтвердило и Центральное командование ВС США
«Силы CENTCOM нанесли преднамеренные удары с целью сорвать и ослабить операции хуситов, такие как атаки на военные корабли и торговые суда ВМС США в Южном Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе», — гласит пост.
Также в рамках операции американские военные сбили над Красным морем несколько БПЛА хуситов и одну противокорабельную ракету.
Объёкты хуситов в Йемене подверглись авиаудару со стороны Израиля и 19 декабря. Тогда целями стали позиции мятежников на западе страны.
Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi