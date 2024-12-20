ФБР предотвратило попытку теракта против генконсульства Израиля в Нью-Йорке

Американские правоохранительные органы предотвратили попытку атаки на израильское консульство в Нью-Йорке. Об этом сообщил генконсул Израиля в американском городе Офир Акунис.

«Израиль высоко ценит оперативные действия и взаимодействие американских правоохранителей в предотвращении этой попытки нападения на наше консульство», — подчеркнул он в своем заявлении.

Как пишет Times of Israel, задержанный подозреваемый симпатизировал террористическим группировкам. Он проживал в Вирджинии и был задержан агентами ФБР.