Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 23:09

ФБР предотвратило попытку теракта против генконсульства Израиля в Нью-Йорке

Американские правоохранительные органы предотвратили попытку атаки на израильское консульство в Нью-Йорке. Об этом сообщил генконсул Израиля в американском городе Офир Акунис.

«Израиль высоко ценит оперативные действия и взаимодействие американских правоохранителей в предотвращении этой попытки нападения на наше консульство», — подчеркнул он в своем заявлении.

Зеленского предупредили, что расследование ФБР будет стоить ему жизни
Зеленского предупредили, что расследование ФБР будет стоить ему жизни

Как пишет Times of Israel, задержанный подозреваемый симпатизировал террористическим группировкам. Он проживал в Вирджинии и был задержан агентами ФБР.

Ранее Кэш Патель, выдвинутый Дональдом Трампом на пост директора ФБР США, рассказал в подкасте Kash's Corner о планах расследовать деятельность Владимира Зеленского. Экс-агента в частности заинтересовал вопрос о нецелевом расходовании украинским руководством средств налогоплательщиков США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Ceri Breeze

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Израиль
  • фбр
  • США
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar