ФБР предотвратило попытку теракта против генконсульства Израиля в Нью-Йорке
Американские правоохранительные органы предотвратили попытку атаки на израильское консульство в Нью-Йорке. Об этом сообщил генконсул Израиля в американском городе Офир Акунис.
«Израиль высоко ценит оперативные действия и взаимодействие американских правоохранителей в предотвращении этой попытки нападения на наше консульство», — подчеркнул он в своем заявлении.
Как пишет Times of Israel, задержанный подозреваемый симпатизировал террористическим группировкам. Он проживал в Вирджинии и был задержан агентами ФБР.
Ранее Кэш Патель, выдвинутый Дональдом Трампом на пост директора ФБР США, рассказал в подкасте Kash's Corner о планах расследовать деятельность Владимира Зеленского. Экс-агента в частности заинтересовал вопрос о нецелевом расходовании украинским руководством средств налогоплательщиков США.
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