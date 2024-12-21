Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 декабря, 02:55

Жители Тель-Авива пострадали от ракеты хуситов, с которой не справился «Железный купол»

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по столице Израиля Тель-Авиву

Йеменские хуситы нанесли удар баллистической ракетой по столице Израиля Тель-Авиву. Несмотря на попытки системы противоракетной обороны «Железный купол» перехватить снаряд, одна ракета упала на детской площадке в центре города.

Йеменские хуситы нанесли удар по столице Израиля Тель-Авиву. Видео © Х / NoticieroSé / Ahmed Hassan

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале отметила, что попытка перехвата ракеты оказалась безуспешной. В результате удара пострадали пять человек, получивших лёгкие ранения от осколков стекла.

Израильская армия сообщила об авиаударах по позициям хуситов в Йемене
Израильская армия сообщила об авиаударах по позициям хуситов в Йемене

Ранее шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» из Йемена объявило об атаке на военную цель в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». Хуситы подчеркнули, что их операции будут продолжаться до полного прекращения военных действий в секторе Газа и снятия блокады с региона.

Обложка ©

Х / Ahmed Hassan

Артём Гапоненко
  • Новости
  • йемен
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar