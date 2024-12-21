Жители Тель-Авива пострадали от ракеты хуситов, с которой не справился «Железный купол»

Йеменские хуситы нанесли удар баллистической ракетой по столице Израиля Тель-Авиву. Несмотря на попытки системы противоракетной обороны «Железный купол» перехватить снаряд, одна ракета упала на детской площадке в центре города.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале отметила , что попытка перехвата ракеты оказалась безуспешной. В результате удара пострадали пять человек, получивших лёгкие ранения от осколков стекла.

Ранее шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» из Йемена объявило об атаке на военную цель в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». Хуситы подчеркнули, что их операции будут продолжаться до полного прекращения военных действий в секторе Газа и снятия блокады с региона.