Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военной цели в Тель-Авиве

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило об атаке на военную цель в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». Об этом сообщил представитель ВС хуситов Яхья Сариа.

«Йеменские вооружённые силы нанесли удар по военной цели израильского врага в районе оккупированной Яффы (Тель-Авив. — Прим. Life.ru) баллистической гиперзвуковой ракетой «Палестина-2», — отметил Сариа.

Хуситы подчеркнули, что их операции будут продолжаться до полного прекращения военных действий в секторе Газа и снятия блокады с региона. Детали атаки и её последствия не уточняются. В Израиле пока не прокомментировали это заявление.