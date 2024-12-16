Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 20:35

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военной цели в Тель-Авиве

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило об атаке на военную цель в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». Об этом сообщил представитель ВС хуситов Яхья Сариа.

«Йеменские вооружённые силы нанесли удар по военной цели израильского врага в районе оккупированной Яффы (Тель-Авив. — Прим. Life.ru) баллистической гиперзвуковой ракетой «Палестина-2», — отметил Сариа.

Хуситы подчеркнули, что их операции будут продолжаться до полного прекращения военных действий в секторе Газа и снятия блокады с региона. Детали атаки и её последствия не уточняются. В Израиле пока не прокомментировали это заявление.

Хуситы заявили об ударе по эсминцу США в Аравийском море
Хуситы заявили об ударе по эсминцу США в Аравийском море

Хуситы уже сообщали о подобной атаке 1 декабря. Тогда Яхья Сариа заявил, что движение намерено удвоить интенсивность военных операций с применением беспилотников и ракет на фоне продолжающихся преступлений израильской армии в секторе Газа.

Обложка ©

Life.ru / Midjourney

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Израиль
  • йемен
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar