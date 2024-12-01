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1 декабря, 20:06

Хуситы заявили об ударе по эсминцу США в Аравийском море

Танкер Stena Impeccable, подвергшийся обстрелу со стороны хуситов. Обложка © Vesselfinder / Hans Willemse

Танкер Stena Impeccable, подвергшийся обстрелу со стороны хуситов. Обложка © Vesselfinder / Hans Willemse

Йеменские хуситы сообщили об атаке на американский эсминец и три корабля снабжения в Аравийском море и Аденском заливе. Об этом говорится в заявлении представителя движения Яхьи Сариа.

«Военно-морские, беспилотные и ракетные силы Йемена провели совместную военную операцию, целью которой стали американский эсминец и три судна снабжения», — сказано в записи.

Для удара использованы 16 баллистических и крылатых ракет и беспилотников. В эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah Сариа заявил, что обстрелам подверглись танкер Stena Impeccable, контейнеровоз Maersk Saratoga и сухогруз Liberty Grace. Название эсминца не приводится.

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Ранее хуситы заявили об ударе по авиабазе Израиля гиперзвуковой баллистической ракетой. По данным йеменской стороны, удар достиг цели.

Артур Лапсаков
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