Хуситы заявили об ударе по эсминцу США в Аравийском море
Танкер Stena Impeccable, подвергшийся обстрелу со стороны хуситов. Обложка © Vesselfinder / Hans Willemse
Йеменские хуситы сообщили об атаке на американский эсминец и три корабля снабжения в Аравийском море и Аденском заливе. Об этом говорится в заявлении представителя движения Яхьи Сариа.
«Военно-морские, беспилотные и ракетные силы Йемена провели совместную военную операцию, целью которой стали американский эсминец и три судна снабжения», — сказано в записи.
Для удара использованы 16 баллистических и крылатых ракет и беспилотников. В эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah Сариа заявил, что обстрелам подверглись танкер Stena Impeccable, контейнеровоз Maersk Saratoga и сухогруз Liberty Grace. Название эсминца не приводится.
Ранее хуситы заявили об ударе по авиабазе Израиля гиперзвуковой баллистической ракетой. По данным йеменской стороны, удар достиг цели.