«Ансар Аллах»: Хуситы нанесли удар гиперзвуковой ракетой по объекту в Тель-Авиве
Хуситы из йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах» атаковали район Яффо в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой. Такое заявление сделал военный представитель шиитской группировки Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
«Ракетные войска <…> провели операцию, атаковав важную цель в оккупированном районе Яффо с применением гиперзвуковой ракеты «Палестина-2», — утверждает он.
Сария добавил, что цель атаки была успешно поражена. По его словам, хуситы намерены удвоить интенсивность военных операций с применением БПЛА и ракет на фоне продолжающихся преступлений израильской армии в секторе Газа.
Напомним, что «Ансар Аллах» уже не в первый раз сообщает об использовании гиперзвуковой баллистической ракеты по цели на территории Израиля. В прошлый раз удар этим оружием наносился по авиабазе ЦАХАЛ Неватим 22 ноября и, если верить представителю движения, также достиг цели. Также хуситы заявляли об атаке Израиля гиперзвуком в середине сентября, но тогда модель использованного вооружения не предавалась огласке.
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