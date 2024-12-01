«Ансар Аллах»: Хуситы нанесли удар гиперзвуковой ракетой по объекту в Тель-Авиве

Хуситы из йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах» атаковали район Яффо в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой. Такое заявление сделал военный представитель шиитской группировки Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Ракетные войска <…> провели операцию, атаковав важную цель в оккупированном районе Яффо с применением гиперзвуковой ракеты «Палестина-2», — утверждает он.

Сария добавил, что цель атаки была успешно поражена. По его словам, хуситы намерены удвоить интенсивность военных операций с применением БПЛА и ракет на фоне продолжающихся преступлений израильской армии в секторе Газа.