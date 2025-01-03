В ХАМАС подтвердили проведение переговоров с Израилем о прекращении огня в Газе

Новый раунд непрямых переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа стартовал в Дохе 3 января. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте движения.

«Сегодня, в пятницу, в столице Катара Дохе возобновляются непрямые переговоры по Газе, в ходе которых будет обсуждаться полное прекращение огня [в анклаве], вывод из Газы израильских военных и возвращение перемещённых лиц в свои дома на всей территории сектора», — говорится в документе.

В публикации не уточняется, станут ли стороны в ходе переговоров обсуждать обмен военнопленными.