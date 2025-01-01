В 2024 году израильские поселенцы совершили 1,4 тысячи нападений на палестинцев
WAFA: В 2024 году поселенцы Израиля совершили 1,4 тыс. нападений на палестинцев
В 2024 году еврейские поселенцы поставили антирекорд по количеству нападений на палестинцев. Информационное агентство WAFA, ссылаясь на доклад Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, сообщает о 1 400 нападениях на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.
Инциденты представляли собой не только нападения, но и поджоги, вторжения в палестинские общины. Кроме того, поселенцы нанесли ущерб сельскохозяйственным угодьям и уничтожили имущества местных жителей.
В агентстве также напомнили, что в результате действий Израиля с 2023 года всего в секторе Газа погибли и получили ранения около 160 тысяч палестинцев. Большинство из пострадавших — женщины и дети.
Ранее не менее 17 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по складу с боеприпасами в Дамаске. Беспилотник, принадлежащий израильским вооружённым силам, атаковал объект в районе Адра, который находится примерно в 25 километрах от столицы Сирии. Тем временем на севере Газы не осталось крупных больниц после авиаудара со стороны Израиля. Единственная уцелевшая крупная больница прекратила свою работу после авианалёта 27 декабря. Внутри медицинского центра остаются порядка 60 сотрудников и 25 пациентов, многие из которых находятся в тяжёлом состоянии.
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