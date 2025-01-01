В 2024 году израильские поселенцы совершили 1,4 тысячи нападений на палестинцев

В 2024 году еврейские поселенцы поставили антирекорд по количеству нападений на палестинцев. Информационное агентство WAFA, ссылаясь на доклад Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, сообщает о 1 400 нападениях на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

Инциденты представляли собой не только нападения, но и поджоги, вторжения в палестинские общины. Кроме того, поселенцы нанесли ущерб сельскохозяйственным угодьям и уничтожили имущества местных жителей.

В агентстве также напомнили, что в результате действий Израиля с 2023 года всего в секторе Газа погибли и получили ранения около 160 тысяч палестинцев. Большинство из пострадавших — женщины и дети.