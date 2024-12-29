Не менее 17 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по складу с боеприпасами в Дамаске

Израиль ударил по складу боеприпасов в сирийской провинции Дамаск. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Согласно имеющимся данным, беспилотник, принадлежащий израильским вооружённым силам, атаковал объект в районе Адра, который находится примерно в 25 километрах от столицы Сирии. В результате удара погибли как минимум 17 человек.