Не менее 17 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по складу с боеприпасами в Дамаске
Израиль ударил по складу боеприпасов в сирийской провинции Дамаск. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
Согласно имеющимся данным, беспилотник, принадлежащий израильским вооружённым силам, атаковал объект в районе Адра, который находится примерно в 25 километрах от столицы Сирии. В результате удара погибли как минимум 17 человек.
Ранее Life.ru сообщал, что единственная функционирующая крупная больница на севере сектора Газа «Камаль Адван» прекратила работу после авианалёта ЦАХАЛ 27 декабря. Внутри остаются около 60 сотрудников и 25 пациентов, многие из которых в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.
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