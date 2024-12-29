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Регион
29 декабря, 13:55

Не менее 17 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по складу с боеприпасами в Дамаске

Израиль ударил по складу боеприпасов в сирийской провинции Дамаск. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Согласно имеющимся данным, беспилотник, принадлежащий израильским вооружённым силам, атаковал объект в районе Адра, который находится примерно в 25 километрах от столицы Сирии. В результате удара погибли как минимум 17 человек.

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Ранее Life.ru сообщал, что единственная функционирующая крупная больница на севере сектора Газа «Камаль Адван» прекратила работу после авианалёта ЦАХАЛ 27 декабря. Внутри остаются около 60 сотрудников и 25 пациентов, многие из которых в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

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Deep Footage

Александра Мышляева
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