Омбудсмен Львова-Белова сообщила об эвакуации из Сирии двух российских семей

Две семьи с детьми, обратившиеся с просьбой об эвакуации из Сирии, успешно вернулись в Россию. Об этом в своём телеграм-канале сообщила уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«Борт Министерства обороны РФ приземлился в Подмосковье и доставил наших соотечественников на Родину. Обе семьи с детьми — мама с грудным ребёнком, а также папа, мама, дедушка и трое детей», — написала она.

Омбудсмен выразила благодарность Министерству иностранных дел России, российскому посольству в Сирии и Министерству обороны за проделанную работу, которая позволила обеспечить безопасное возвращение семей домой.