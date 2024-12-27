Омбудсмен Львова-Белова сообщила об эвакуации из Сирии двух российских семей
Мария Львова-Белова. Обложка © Telegram / Мария Львова-Белова
Две семьи с детьми, обратившиеся с просьбой об эвакуации из Сирии, успешно вернулись в Россию. Об этом в своём телеграм-канале сообщила уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
«Борт Министерства обороны РФ приземлился в Подмосковье и доставил наших соотечественников на Родину. Обе семьи с детьми — мама с грудным ребёнком, а также папа, мама, дедушка и трое детей», — написала она.
Омбудсмен выразила благодарность Министерству иностранных дел России, российскому посольству в Сирии и Министерству обороны за проделанную работу, которая позволила обеспечить безопасное возвращение семей домой.
Ранее Life.ru сообщил, что Львова-Белова вместе с Всероссийским студенческим корпусом спасателей и ресурсным центром «Мосволонтёр» положили начало Всероссийской ежегодной акции «Десант Дедов Морозов». Детский омбудсмен переоделась в Снегурочку, чтобы порадовать маленьких пациентов московской больницы, которые не смогут встретить Новый год дома.